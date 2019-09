Facebook

Guter Umgang mit Tieren wird mit Vertrauen belohnt – so wie Julia Kaiser von diesem Kea-Papagei © Daniel Zupanc

Das dürfte der frauenfreundlichste Konkurrenzkampf der Tierwelt sein: Eine Gruppe leuchtend blauer Männchen versammelt sich auf einem Zweig, der erste fliegt vor den Augen des Weibchens kurz hoch und stellt sich hinten wieder an, bis er erneut an der Reihe ist. Obwohl das in rasender Geschwindigkeit geschieht, trifft das Weibchen irgendwann seine Wahl und der Sieger darf ein paar Sekunden an seiner Vermehrung arbeiten. Keiner wird verletzt, jeder hat seine Chance und das Weibchen kann unbedrängt Ausschau unter den Schönen des Tropenwaldes halten – kein Wunder, dass der Prachtpipra in Südamerika als Glücksbringer in Liebesdingen gelten soll.