Kleine Zeitung +

Kärntner des Tages Reinhard Schells Kunst kennt keine Grenzen

Reinhard Schells Friedenstaube aus Stacheldraht und Alu fand Weg in Reinhold Messners „Museum in den Wolken“. In Seeboden wurde der MorgensternAdler zu Ehren des Olympiasiegers aufgestellt.