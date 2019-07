Wer keine Karten für Salzburg bekommen hat: In Berg/Drautal wird der Ur-„Jedermann“ aufgeführt – nur alle zehn Jahre. Heuer ist es wieder so weit.

Alois Unterwaditzer als Jedermann und Josef Sattlegger als Tod © Pleschberger

Wenn in der Kiesarena WinklerBau in Berg im Drautal der Ruf „Jedermann“ ertönt, dann kommen die Menschen in Scharen. Allzu oft hat man nämlich nicht Gelegenheit, diesen Berger-„Jedermann“ zu sehen, denn er wird nur alle zehn Jahre aufgeführt.