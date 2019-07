Facebook

Ab 23. Juli hängen zehn Meter lange Arme aus der Lienzer Liebburg (Sujetfoto). © olala

Wenn man Ende Juli in der Lienzer Innenstadt auf lebendige Bäume, übergroße Fische, energiegeladene Musikkapellen und weltbekannte Akrobaten trifft, die Unglaubliches leisten – dann ist der „Olala-Zirkus“ wieder in der Stadt. Das jährliche Straßentheaterfestival von internationalem Format hat sich schon lange als Publikumsmagnet etabliert. Tausende Menschen strömen jährlich in die Lienzer Innenstadt, zu den Abendveranstaltung sowie den Außenstandorten in Matrei, Sillian und Innichen. Bis Samstag treten 145 Künstlergruppen aus 16 Ländern in und um Lienz beim 28. Olala auf.