Auf einem bäuerlichen Anwesen in Heiligenblut hat sich am Donnerstag ein Motormäher selbstständig gemacht. Ein Zivildiener wurde überrollt und verletzt.

© Juergen

Ein 19-jähriger Zivildiener war am Freitag als Betriebshelfer auf einem bäuerlichen Anwesen in der Gemeinde Heiligenblut mit Heuarbeiten beschäftigt. Mit einem Motormäher mit angebautem Heuschieber schob er im steilen Gelände Heu zusammen. Beim Bergabfahren sei nach seinen eigenen Angaben ein Gang herausgesprungen, wodurch das Gerät rückwärts zu rollen begann. Beim Versuch das Gerät festzuhalten ist er ausgerutscht und von diesem überrollt worden. Der 19-Jährige konnte selbstständig die Rettung verständigen. Unbestimmten Grades verletzt wurde er vom Rettungshubschrauber C11 in das Bezirkkrankenhaus Lienz eingeliefert.