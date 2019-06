Facebook

Der Standort von Refrion in Hermagor wird zugesperrt © Leopold Salcher

Die italienische Firma Refrion schließt demnächst in Hermagor ihren Betrieb. Seit Mai 2010 wurden am Standort der ehemaligen Firma Intercold Wärmetauscher für Kühlmöbel produziert. Im August ist nun trotz guter Auftragslage damit Schluss. 14 Mitarbeiter verlieren ihren Job, wie es für sie weitergeht, wird in den nächsten Tagen zwischen Betriebsrat, AMS, Gewerkschaft und Arbeiterkammer entschieden. Offenbar will man einen Sozialplan erreichen.