Beim Reinigen seines Pools ist ein 82-jähriger Mann in Feistritz an der Drau gestürzt und ertrunken.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© KABUGUI - stock.adobe.com

Ein tragischer Unfall hat sich am Donnerstag zur Mittagszeit in Freistritz an der Drau zugetragen. Ein 82-jähriger Mann war gerade dabei seinen Swimmingpool zu reinigen. Aus noch unbekannter Ursache dürfte er zu Sturz gekommen sein und ist im Pool ertrunken. Seine Ehefrau hat den leblos im Wasser treibenden Körper kurz nach 13 Uhr gefunden. Sie versuchte ihren Mann aus dem Wasser zu ziehen, doch sie schaffte dies nicht. Daraufhin verständigte sie die Rettungskräfte.