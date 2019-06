Elfried Berger (16) aus Kötschach-Mauthen kürte sich in Südschweden mit der Forstschule Bruck an der Mur zur Europameisterin der Forstarbeit.

Elfried Berger aus Kötschach kehrte mit Europameistertitel aus Schweden zurück © Mitterböck

Die HBLA für Forstwirtschaft im obersteirischen Bruck/Mur ist bundesweit die einzige berufsbildende höhere Schule zur Ausbildung von Forstpersonal. Da liegt es auf der Hand, dass Schüler aus ganz Österreich den Weg auf sich nehmen, um sich in der 16.000-Einwohner-Stadt ihren beruflichen Feinschliff abzuholen. Diesen Weg schlug auch Elfried Berger aus Kötschach-Mauthen ein, die sich kürzlich ihren Platz in der umfangreichen Schulchronik gesichert hat. Schließlich gehört die 16-Jährige jenem Wettkampfteam an, das sich bei der diesjährigen Europameisterschaft der Forstarbeit in Schweden sowohl bei den Damen als auch bei den Herren jeweils den Europameistertitel gesichert hat.