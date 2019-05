Andere bereiten sich in diesem Alter auf den Ruhestand vor, die Trachtenkapelle Molzbichl eröffnet zum 60er ein „KlangParadies“.

Nicht zu überhören: Die Trachtenkapelle Molzbichl feiert ihr 60-Jahr-Jubiläum ausgiebig KK © kk

60 Jahre und kein bisschen leise. Was Curd Jürgens einst im Sprechgesang von sich behauptete, lässt sich auch auf die Trachtenkapelle Molzbichl anwenden. Der Musikverein ist seit Jahrzehnten nicht nur maßgeblich an der Pflege von Tradition und Brauchtum beteiligt, sondern mischt die Szene immer wieder mit erfrischenden Programmen auf, bei denen alles andere als ein Marsch geblasen wird. So auch beim „KlangParadies“ Anfang Juni.