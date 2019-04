Hoher Schaden Brennende Holzplatte in Betrieb löste Großeinsatz aus

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Brand konnte von den Feuerwehren gelöscht werden © Koscher

Samstagfrüh gegen 6.35 Uhr brach in einer Holzverarbeitungsfirma in Latzendorf (Gemeinde Stall, Bezirk Spittal) ein Brand an einer Hochfrequenzpresse, die zur Produktion von Holzschichtplatten verwendet wird, aus. Ein 31-jähriger Facharbeiter gab gegenüber der Polizei an, dass der Brand vermutlich durch überhitzten Leim innerhalb der Maschine entstanden ist.