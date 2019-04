Facebook

Das Interesse für die Geografie lässt Peter Jordan seit frühester Kindheit nicht los © Daniel Raunig

Fast 10.000 Bücher lagern in Peter Jordans Haus in Hermagor; fein säuberlich verpackt in Schachteln auf dem Dachboden. Es sind großteils geografische Bücher über Südosteuropa und den Adriaraum, die sich im Laufe der Jahrzehnte angesammelt haben. „Das war immer mein geografisches Spezialfeld“, sagt der gebürtige Kärntner, der seit 1970 in Wien lebt. Damals kam Jordan zum Studieren nach Wien. Er inskribierte Geografie und Völkerkunde, promovierte 1979.

