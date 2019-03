Kleine Zeitung +

Verhärtete Fronten Kampf um 400 Jahre alten Hof geht in die nächste Runde

Das Haus von Großfamilie Gorgasser in Heiligenblut ist denkmalgeschützt und radonbelastet. Eine Expertenrunde tagt am Dienstag. Eine Lösung ist allerdings nicht in Sicht.