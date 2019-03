Facebook

Vom Kfz-Mechaniker zum gefragten Modefotografen: Robert Essl © KK/Privat

London, New York, Mailand oder Paris: Robert Essl reist als Fotograf von einer Fashion Week zur nächsten. Die Teilnahme an den weltbekannten Modenschauen gilt als Krönung für jeden Fotografen.

Der 38-Jährige aus Hermagor hat sich in den letzten Jahren einen Namen in der Branche gemacht und bekommt nun Einladungen zu gefragten Events, Fototerminen mit Hollywoodstars oder Werbekampagnen. „Die Fotografie ist mein Traum, ich liebe es, meiner Kreativität freien Lauf zu lassen.“