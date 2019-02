Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Auto überschlug sich bei Zufahrt zur Raststätte © FF Rennweg

Bei der Zufahrt zur Raststation Eisentratten auf der Tauernautobahn A10 in der Gemeinde Krems kam am Mittwochnachmittag ein 25-jähriger Oberkärntner mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich in weiterer Folge mehrmals. Der Lenker und seine Beifahrerin wurden von den Einsatzkräften aus dem total beschädigten Pkw geborgen und von der Rettung mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus Spittal gebracht.