Musikwochen Millstatt Star-Tenor Rolando Villazón gibt im September ein Konzert in der Stiftskirche

Die Musikwochen Millstatt laden heuer zu 21 Konzerten. Den Auftakt machen am 26. Mai „Voces8“. Am 25. September gibt Rolando Villazón ein Konzert in der Stiftskirche Millstatt.