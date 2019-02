Facebook

Bergretter wie Wallner sind derzeit enorm gefordert. Bei widrigsten Verhältnissen rücken sie täglich aus © KK/Privat

Sie sind zur Stelle, wenn Wanderer in Bergnot geraten, wenn Skifahrer von Lawinen verschüttet werden. Kärntens Bergretter sind ehrenamtlich im Einsatz. 24 Stunden, Tag und Nacht. Und das bei oft widrigsten Verhältnissen. Einer von ihnen ist Friedrich Wallner (65), seit 45 Jahren bei der Bergrettung in Heiligenblut. „Er ist immer da, wenn man ihn braucht“, sagt Harald Rader, Ortsstellenleiter der Bergrettung in Heiligenblut.

