Einbrecher stieg in der Nacht in ein Gastlokal ein. Mit einem Werkzeug wurde ein Fenster eingebrochen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/Fohringer

In der Nacht auf Sonntag brach ein bisher unbekannter Täter in ein Gastlokal in Radenthein ein, indem er ein Fenster mit einem Werkzeug gewaltsam öffnete. Im Lokal durchsuchte er den Thekenbereich und stahl aus einer Lade einige Packungen Zigaretten sowie Bargeld im Wert von mehreren hundert Euro. Die genaue Höhe des Gesamtschadens ist derzeit nicht bekannt.