Die Großglockner Hochalpenstraße wird immer beliebter und könnte in diesem Sommer zum UNESCO-Welterbe erklärt werden. In die Euphorie mischen sich nun auch kritische Stimmen.

Seit 2015 steht die 47,8 Kilometer lange Straße unter Denkmalschutz © GROHAG/KK

Es war eines der erfolgreichsten Jahre der Geschichte. Über 300.000 Fahrzeuge und eine Million Besucher wurden 2018 auf der Großglockner Hochalpenstraße gezählt. So viele waren es zuletzt nach der Ostöffnung in den 1990er-Jahren. Und in diesem Jahr soll das Feiern gleich weitergehen. Läuft alles nach Wunsch, wird die 47,8 Kilometer lange Gebirgsstraße, die seit 2015 unter Denkmalschutz steht, in diesem Sommer von der UNESCO zum Welterbe ernannt. Die Unterlagen in einem über 600 Seiten starken Dossier sind vollständig, Experten prüfen die Bewerbung. Eine sofortige Aufnahme ist ebenso möglich wie die Rückstellung für ein Jahr oder eine Ablehnung.

