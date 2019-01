Facebook

In Oslo jubelte Marco Schwarz am 1. Jänner 2019 über seinen ersten Triumph im Weltcup © GEPA Pictures

Der Kalender zeigte den ersten Tag des Jahres 2019 an, da konnte Marco Schwarz erstmals als Sieger eines alpinen Weltcup-Rennens die Arme in die Höhe reißen. Beim Parallel-Bewerb in Oslo besiegte der 23-Jährige im Finale den Briten Dave Ryding: „Mit meinem ersten Sieg ins neue Jahr zu starten, das tut sehr gut. Ich bin megahappy. Schon bei Platz zwei in Madonna habe ich es sehr gut gemacht.“ Bis der Radentheiner einmal ganz oben stehen durfte, musste er viel arbeiten und lange warten. „Mehr als vier Jahre hat es gedauert. Für manche ist das eine lange Zeit, für mich ging es Schritt für Schritt nach oben. Ich habe nie an mir gezweifelt.“