Die Mölltalerin klettert seit Jahren leidenschaftlich gern. Sie absolviert derzeit ihr zweites Masterstudium und möchte in Zukunft mit Kindern arbeiten © Privat

Hell, dunkel und einige Farben – das ist alles, was Marie-Theres Fürstauer abhängig von den Lichtverhältnissen erkennen kann. Ihr Sehvermögen beträgt seit ihrer Geburt nur zwei bis drei Prozent. Aber sie lässt sich nicht unterkriegen, hat eine eigene Wohnung, lebt seit 2011 in der Großstadt Graz und absolviert derzeit ihr zweites Masterstudium.

Die 26-Jährige stammt aus Winklern im Mölltal und entschied sich früh für ein Studium in Graz. „Hier ist alles sehr blindengerecht. Akustische Ampeln, Haltefelder mit Sensoren für Busse und Straßenbahnen oder automatische Ansagen im Bus. Alles hilft mir sehr bei der Bewältigung des Alltags“, erzählt die Mölltalerin.