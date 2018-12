Facebook

Die Kärntner Landesregierung signalisiert Bereitschaft, ihren Drittel-Anteil an den Nassfeld-Bergbahnen zu verkaufen. "Voraussetzung ist, dass eine Mehrheit vom mindestens 51 Prozent an der Bergbahnen Nassfeld Pramollo AG in der Hand von heimischen Unternehmern bleibt", so Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ). Auch Beteiligungsreferent Martin Gruber (ÖVP) ist für einen Verkauf der Landesanteile offen, "wenn es eine Kärntner Lösung mit einer Mehrheit für Kärntner Unternehmer gibt".

