© TMR/KK

Einigung oder Höchstgericht, Millionenausbau oder Nachbarstreit. Um nicht weniger als Zukunft oder Abstieg des größten Kärntner Skigebietes geht es im Ringen um Anteile an den Nassfeld-Bergbahnen. "Wir sind bereit, am Nassfeld einzusteigen und zu investieren. Dafür wollen wir endlich alle an einem Tisch haben", so Igor Rattaj, Kernaktionär der slowakischen Tatry Mountain Resorts TMR. "Dafür haben wir alle für kommenden Montag zu einem Gipfel nach Wien gerufen", sagte Rattaj gestern der Kleinen Zeitung am Telefon, während er mit 900 Mitarbeitern Weihnachtsfeier beging.

