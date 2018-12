Mit gefälschten E-Mail versuchten unbekannte Täter in den letzten Tagen von einer Touristikgesellschaft insgesamt 91.000 Euro zu ergaunern. Die Büroleiterin schöpfte Verdacht, ließ keine Überweisungen zu und ging zur Polizei.

Alle Geldüberweisungen wurden verhindert © KLZ/Christiane Frühwirth

Mit unglaublicher Abgebrühtheit gehen derzeit Internetbetrüger auf der E-Mail-Schiene an Werk. In den letzten Tagen wurde eine Touristikgesellschaft im Bezirk Spittal mehrfach aufgefordert, insgesamt 91.000 Euro auf Konten in Großbritanien zu überweisen. Die Büroleiterin des Gesellschaft schöpfte Verdacht, untersagte jegliche Geldtransfers und ging zur Polizei. IT-Kriminalisten versuchen eine Spur zu den Betrügern zu finden.