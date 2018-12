Nach einer langen Nacht wollte ein junger Mann nicht zu Fuß nach Hause gehen und klaute kurzerhand ein Auto. Der Alkotest war auch am Tag danach noch positiv.

Die Polizei führte sofort eine Alkoholkontrolle durch © Kanizaj

Einem 53-jährigen Spittaler wurde auf einem Betriebsgelände in der Gemeinde Lendorf das Auto gestohlen. Der Schlüssel steckte im Fahrzeug. Eine erste Fahndung verlief negativ. Entdeckt wurde der Pkw später allerdings rund sechs Kilometer weiter in einem Gewerbegebiet in Pusarnitz (Lurnfeld). Der mutmaßliche Täter konnte aufgrund von Zeugenaussagen rasch ausgeforscht werden und zeigte sich geständig. Das Motiv: Er habe nach einer durchzechten Nacht nicht zu Fuß nach Hause gehen wollen. Als er den Schlüssel im Fahrzeug bemerkte, nutzte er seine Chance.