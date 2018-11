Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Am 17. August 1945 erreichte die U 977 Mar del Plata in Argentinien. Einen Monat davor war das der U 530 gelungen © Privat

Beeindruckend sind die Bilder, die Sky seit Freitag in der Serie „Das Boot“ zeigt. Sie erzählt das Schicksal junger Männer, die 1942 an Bord der U 612 in den U-Boot-Krieg zogen. Die Geschichten, die der Kärntner Rudolf Neuwirther zu erzählen hat, stehen dem Gänsehaut-Faktor der filmischen Szenen um nichts nach. Denn der 93-Jährige, der an diesem sonnigen Novembertag am Küchentisch seines Hauses in Greifenburg sitzt, war an einem der sagenumwobensten U-Boot-Abenteuer der Geschichte beteiligt.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.