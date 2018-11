Um Über 2000 Euro wurde eine Firma geschädigt, die eigentlich ihren Firmen- und Produktnamen bei einer EU-Zentralstelle in Spanien schützen wollte. Betrüger dürften die Datenbank gehackt haben.

Die Betrüger kassierten fast 2000 Euro © KLZ/Christiane Frühwirth

Unternehmen, die ihre Firmenbezeichnung und den Markennamen bei einer EU-Zentralstelle schützen lassen, sollten eigentlich auf der sicheren Seite sein. Andere Erfahrungen musste ein Unternehmen aus Bad Kleinkirchheim machen. Die Firma beauftragte eine Grafikfirma in Spittal, die entsprechenden Schutzformalitäten bei der EU-Zentralstelle in Spanien abzuwickeln. Die dafür fälltige Gebühr in der Höhe von 850 Euro wurde entrichtet.