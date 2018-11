Facebook

Schwer verletzt wurde am Montag ein 40-jähriger Monteur auf einem Firmengelände in Sachsenburg. Der Mann versuchte im Zuge von Montagearbeiten einen rund 2000 Kilo schweren Kettenförderer an den gewünschten Standort zu schieben. Als er den Maschinenteil auf einer Transportrolle seitlich verschieben wollte, kippte das Bauteil, wodurch der Kettenförderer von der Transportrolle rutschte. Der Mann geriet mit einem Fuß unter das verrutschte Bauteil und wurde eingeklemmt.

Mit Hilfe einer Hubwinde wurde das Bauteil angehoben und er befreit. Der Mann wurde erlitten und wurde nach Erstversorgung durch einen Notarzt von der Rettung in das Krankenhaus Spittal/Drau gebracht.