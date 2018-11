Kärnten, Osttirol So spektakulär lief der Black-Hawk-Einsatz im Gailtal

An der Schließung des Gaildammes bei Waidegg wird weitergearbeitet. Zwei Black Hawk-Hubschrauber des Bundesheeres bringen tonnenweise Schottersäcke. Umfahrung in St. Lorenzen geplant.

Mit den Black Hawks werden Schottersäcke eingeflogen © Weichselbraun

Sechs Hubschrauber, 60 Pioniere aus Villach, 20 Soldaten der Luftstreitkräfte und hunderte Feuerwehrkameraden und freiwillige Helfer standen am Samstag in Kärnten wieder bei den Aufräumarbeiten nach der Unwetter-Katastrophe im Einsatz. "Es gab heute zwei Hotspots, einerseits das Lesachtal und andererseits der Dammbruch in Waidegg im Gailtal", sagte Oberstleutnant Ralf Gigacher vom Militärkommando Kärnten Samstagabend. Im Lesachtal war man hauptsächlich damit beschäftigt, die enormen Sturmschäden weiter aufzuarbeiten. Straßen und Wege müssen von umgestürzten Bäumen und Muren befreit werden. Und da die B111 Gailtalstraße zwischen St. Lorenzen und Maria Luggau auf einer Länge von etwa 25 Metern abgerutscht ist, soll dort eine Umfahrungsstraße errichtet werden. Auch dabei hilft das Bundesheer. Am Samstag wurden erste Erkundungsflüge durchgeführt. Sicherungsmaßnahmen werden ebenfalls so bald als möglich getroffen.

