Unfall ereignete sich in zwischen Neudorf und Hermagor. Die Unfallursache ist noch unklar. Die beiden Verletzten, 19 und 20 Jahre alt, wurden ins Landeskrankenhaus Villach gebracht.

© Jürgen Fuchs

Zu einer Frontalkollision kam es Donnerstagmittag in der Nähe von Hermagor. Eine 55-jährige Wienerin war mit ihrem Fahrzeug auf der Egger Landesstraße (L 25) von Neudorf kommend in Richtung Hermagor unterwegs. In einer leichten Linkskurve kollidierte sie aus bisher unbekannter Ursache mit einem entgegenkommenden Pkw, gelenkt von einem 29-jährigen Mann aus Hermagor. Der 29-jährige sowie dessen 19 Jahre alte Beifahrerin wurden unbestimmten Grades verletzt und von der Rettung ins Landeskrankenhaus Villach verbracht. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt. Die bei den Lenkern durchgeführten Alkotests verliefen negativ.