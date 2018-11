Facebook

Am Donnerstag wird es in Oberkärnten und Osttirol wieder regnen © APA/EXPA/Groder

Die schlechte Nachricht zuerst: Es wird in den von Unwettern betroffenen Gebieten heute wieder regnen. Doch es gibt auch eine gute Nachricht. Die Mengen gehen deutlich zurück. 30 bis 50 Liter pro Quadratmeter sind in Oberkärnten laut ZAMG möglich. Also kein Vergleich mit den bisher gefallenen mehreren 100 Litern pro Quadratmeter. Am meisten Regen dürfte im Bereich der Karnischen Alpen fallen.