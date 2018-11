Facebook

Nach wie vor herrscht große Gefahr in den Krisengebieten © Lux

In den von den Unwettern schwer getroffenen Gebieten in Oberkärnten laufen die Aufräumarbeiten am Donnerstag seit den frühen Morgenstunden wieder auf Hochtouren. Das Lesachtal ist über Osttirol zumindest für die Einsatzkräfte erreichbar. Das Bundesheer ist im Zuge eines Assistenzeinsatzes weiterhin vor Ort.

Die Bevölkerung wird mit dem Nötigsten versorgt, ist aber weiter von der Außenwelt abgeschnitten. Es gibt wieder Strom noch eine aufrechte Telefonverbindung. Neue Regenfälle erschweren die Arbeiten und lassen die Bewohner erneut das Schlimmste befürchten. Wir halten Sie im Live-Ticker über die weiteren Entwicklungen auf dem Laufenden.

10.57 Uhr - Dammbruch in Presseggen

In Presseggen/Hermagor ist ein Damm auf einer Länge von 200 Metern eingebrochen. Ein Erkundungstrupp des Bundesheeres ist unterwegs.

Lagebesprechung der Pioniere Foto © KLZ/Kimeswenger

10.49 Uhr - Baumschnittarbeiten gestoppt

Aufgrund der stark einsetzenden Regenfälle müssen die Pioniere die Baumschnittarbeiten aus Sicherheitsgründen im Lesachtal einstellen. Der Flugbetrieb ist wegen Schlechtwetters ebenfalls unterbrochen. In der Mauthner Klamm ist eine Zuleitung einer Hauptwasserleitung gebrochen - derzeit sind keine Reparaturarbeiten dort möglich.

10.24 Uhr - Noch zahlreiche Straßensperren Wegen Unwetter gesperrt B111 zwischen Kötschach und der Landesgrenze (Ausweichen über Arnoldstein und die A2)

B110 Plöckenpass Straße ab Mauthen

B90 Nassfeldstraße auf italienischer Seite, auf österreichischer Seite ist die Straße aber bis zur Grenze frei

L1 Pirkacher Straße ab Ötting in Richtung Unterpirkach

L29 Guggenberg Straße ab Hermagor

Paulitsch-Sattel bleibt vorerst gesperrt

10 Uhr - Keine Pause für die Einsatzkräfte

In ganz Oberkärnten sind die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren schon seit den Morgenstunden wieder auf den Beinen. Zahlreiche Keller müssen noch ausgepumpt werden. Vor allem in der schwer getroffenen Ortschaft Rattendorf in Hermagor haben die Einsatzkräfte noch alle Hände voll zu tun. Unterstützung kommt auch von den Helfern aus der Nachbargemeinde Kirchbach.

9.50 Uhr - Brücke musste gesperrt werden

Die Fußgängerbrücke über die Gail in Erlendorf (Gemeinde Arnoldstein) hat Wassermassen und angeschwemmten Material nur knapp standhalten können. Sie musste aber gesperrt werden. Es herrscht Lebensgefahr.

Das Betreten der Brücke ist verboten Foto © Lux

9.30 Uhr - Der Regen hat wieder begonnen

Die schlechte Nachricht zuerst: Es hat in den von Unwettern betroffenen Gebieten wieder regnen begonnen. Doch es gibt auch eine gute Nachricht. Die Mengen gehen deutlich zurück. 30 bis 50 Liter pro Quadratmeter sind in Oberkärnten laut ZAMG möglich. Also kein Vergleich mit den bisher gefallenen mehreren 100 Litern pro Quadratmeter. Die größten Regenmengen dürften am Nachmittag und am Abend fallen. Weil die Vorbelastung in Lesachtal, Gailtal und Drautal aber besonders hoch ist, können neuerliche Überflutungen nicht ganz ausgeschlossen werden.

