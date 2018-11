Beim Helfen ist er vom Fach und Anpacken gewohnt: Andreas Tonka (54) steht bei der Behebung der Hochwasserschäden in der Kirche Rattendorf mittendrin.

Andreas Tonka: "Bin für 1000 Seelen verantwortlich" © Salcher

Am Dienstag stand das Wasser knietief im Kirchenraum, am Mittwoch hatte es die Feuerwehr schon ausgepumpt. Zahlreiche Helfer, allen voran der Pfarrgemeinderat, haben nun alle Hände voll zu tun, denn die Schäden im Kircheninneren sind groß. Da packt auch der Pfarrer an.