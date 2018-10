Facebook

Der gelernte Elektroinstallateur Hubert Stotter ist Pfarrer und Top-Manager der Diakonie de La Tour © KLZ/Markus Traussnig

Die Glasskulptur, die Hubert Stotter Montagabend im Rahmen einer feierlichen Gala verliehen bekam, ziert jetzt das Vorzimmer des Rektors der Diakonie de La Tour. „Wir haben sie gemeinsam gewonnen“, sagt Kärntens „Manager des Jahres 2018“. „Ich behalte den Preis nicht für mich alleine.“ In seiner Dankesrede nannte der 1957 geborene Gailtaler auch den Anteil der Raumpflegerinnen an dem Erfolg. Sie sorgen dafür, dass sich die Menschen in den 90 Einrichtungen der Diakonie wohlfühlen.

Verliehen wird dieser begehrte Preis – Stotters Vorgängerin ist Infineon-Austria-Chefin Sabine Herlitschka – für herausragende Managementleistungen. Ein Blick auf betriebswirtschaftliche Kennziffern zeugt von steter Vorwärtsbewegung: Der Umsatz legte in den letzten drei Jahren um jeweils fünf Millionen Euro zu (Prognose 2018: 81 Millionen Euro), die Zahl der Beschäftigten stieg seit 2016 von 1500 auf knapp 1700, vor zwölf Jahren waren es noch 500.

