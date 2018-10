Facebook

Der Schwerverletzte wurde ins Unfallkrankenhaus eingeliefert © KLZ/Springer

Am Mittwoch gegen 15.20 Uhr rutschte ein 59-jähriger Dachdecker aus Radenthein bei Dacharbeiten auf einer Baustelle in der Gemeinde Bad Kleinkirchheim auf einem Schrägdach aus. Er kam am gesicherten Dach zu liegen. Dabei fiel der Handwerker so unglücklich auf einen Kunststoffkübel mit Werkzeug, welchen er in der rechten Hand trug, dass er sich die Fingerkuppe am Ringfinger der linken Hand laut Polizei fast gänzlich abtrennte. Nach der Erstversorgung durch Arbeitskollegen wurde der Schwerverletzte mit der Rettung der Johanniter ins Unfallkrankenhaus nach Klagenfurt eingeliefert.