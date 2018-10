Der Lesachtaler ist als neuer Fachinspektor ab sofort für rund 130 Religionslehrer in Kärnten zuständig. Die vielen Abmeldungen vom Religionsunterricht sind ein Problem, das er eindämmen will.

Thomas Unterguggenberger (50): "Nicht sofort von Religion abmelden" © Helge Bauer

Als Bergbauernkind aus dem Lesachtal hat er schon bald seine soziale Ader entdeckt. Thomas Unterguggenberger maturierte an der Försterschule in Bruck/Mur, studierte danach Theologie in Graz und engagierte sich in der Katholischen Jugend. Später hat er bei LSB Netzwerk Jugend- und Sozialbetreuungsgesellschaft sozialpädagogische Arbeit geleistet. Jetzt wurde der begeisterte Chorsänger von seinen Kollegen zum Fachinspektor der Religionslehrer für die Höheren Schulen gewählt.

