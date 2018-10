Facebook

Über 100 Leute waren im Einsatz © APA/Fohringer

Drei Personen sind Sonntagfrüh nach einem Zimmerbrand in einer Mietwohnung in Radenthein (Bezirk Spittal/Drau) mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht worden. Das Feuer ging vom Zimmer des 17-jährigen Sohnes der Familie aus. Er erlitt laut Mitteilung der Landespolizeidirektion auch eine Brandverletzung. Die Erhebungen zur Brandursache sind noch am Laufen.

Der Brand war gegen 6 Uhr in einer Erdgeschoßwohnung des Radentheiner Mehrparteienhauses ausgebrochen. Die 49-jährige Mutter des 17-Jährigen Sohnes und sein 20 Jahre alter Bruder wurden aus der verqualmten Wohnung zur Kontrolle ins Krankenhaus Spittal/ Drau eingeliefert. Die Feuerwehr war mit elf Fahrzeugen und mehr als 100 Leuten angerückt, um die Flammen zu löschen.