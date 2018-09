Am Dienstag fiel die letzte Klappe für die „Tatort“-Dreharbeiten in Heiligenblut.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ein gutes Team: Christian Kresse, Klaus Graf, Adele Neuhauser, Andrea Leitner und Harald Krassnitzer © Braunecker

Blut fließt in der Gemeinde Heiligenblut am Großglockner – zumindest in der neuen „Tatort“-Folge „Baum fällt“, die heuer vom 21. August bis zum 18. September im 1020 Einwohner-Ort gedreht wurde. Als eine von drei neuen Austro-Folgen wird die ORF-Produktion voraussichtlich nächstes Jahr über den Bildschirm flimmern. Als Ermittler stehen Bibi (Adele Neuhauser) und Moritz (Harald Krassnitzer) vor der Kamera, in weiteren Rollen sind unter anderem die Kärntner Michael Glantschnig, Christopher Ammann und Julia Cencig zu sehen.

„Aus dieser Ecke gibt es viele Dokus, aber kaum Krimis,“ begründete Produzent Klaus Graf (Graf Film GmbH) die Entscheidung fürs Mölltal. Außerdem sei die Kulisse mit dem Großglockner einzigartig. „Ein Tatortdreh ist für uns Königsklasse“, freut sich auch Andrea Leitner von der Carinthia Film Commission.