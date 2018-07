Facebook

Deutscher stürzte mit Motorrad: Schwer verletzt © KLZ/Rehfeld

Am Montag gegen 10.15 Uhr lenkte ein 68-jähriger deutscher Staatsangehöriger ein Motorrad auf der Innerkremser Landesstraße (L 19) von Innerkrems in Richtung Kremsbrücke. In einer Linkskurve kam er aus bisher unbekannter Ursache mit seinem Motorrad auf das rechte Fahrbahnbankett, streifte die Leitschiene und stürzte danach über die rechte Seite seines Motorrades auf die Fahrbahn.