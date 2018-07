Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Im bischöflichen Ordinariat hat sich für Guggenberger eine neue Tür aufgetan: Als Administrator ist der bisherige Generalvikar in die Büros von Alois Schwarz gesiedelt © Gert Eggenberger

Höher und höher hinauf, das kennt Engelbert Guggenberger (65) nur zu gut; als einer, der seit Kindheitstagen in der Bergwelt zu Hause ist, der als Kletterer in den Dolomiten, Karnischen und Julischen Alpen unzählige Gipfelerlebnisse kennt. Seit Montag hat der gebürtige Lesachtaler, der zuletzt als Generalvikar loyaler zweiter Mann in der Diözese nach Bischof Alois Schwarz war, wieder das Gefühl, „wie wenn man vor einer großen Bergwand steht, die anzugehen ist. Man hat Mordsrespekt“.

Guggenberger mit Schwester und Neffen vor der Hochweißsteinhütte im Lesachtal, wo er aufgewachsen ist Foto © KLZ/Hartweger

Guggenberger ist jetzt in der Katholischen Kirche Kärntens erneut höher gestiegen, wurde zum Diözesanadministrator und damit interimistischen Leiter gewählt. Er ist bis zur Amtseinführung des neuen Bischofs die Nummer eins. „Man sucht sich’s nicht aus. Im Leben kommen immer wieder Dinge daher. Ich will mein Bestes geben“, sagt er unaufgeregt und zieht einmal mehr den sprachlichen Vergleich mit seiner geliebten Bergwelt, für die er wochentags auch in der Kletterhalle trainiert: „Wenn man Rückhalt in der Seilschaft hat, dann ist es ein bewegendes Gefühl.“ Er meint das Domkapitel, das ihn gewählt hat. Die acht Mitglieder seien jetzt „näher zusammengerückt, das Miteinander ist gewachsen“. – Wohl auch, weil es die Notwendigkeit zum Handeln gibt.

Auch die Musik zählt zu seinen Leidenschaften Foto © Gebeneter

Ärmel hochkrempeln und mit anpacken, das kennt Guggenberger, der mit einem älteren Bruder und einer jüngeren Schwester aufgewachsen ist, seit seiner „sehr schönen Kindheit“. Jetzt gilt es, die in der Ära von Bischof Schwarz im Bistum entstandenen Schieflagen zu begradigen und Altlasten aufzuarbeiten. Als Kind von Hüttenwirten, die Eltern hatten die Alpenvereinshütte Hochweißsteinhaus auf 1870 Meter im Lesachtal gepachtet, habe ihm der Kontakt mit den Leuten immer gefallen. „Ich hab sehr sehr gerne serviert.“

Musikalisch und sportlich talentiert

Auch später während der Ferien, als er im „Germanicum“ in Rom Theologie studiert hat. „Den Eltern war es wichtig, dass ich schön auf dem Boden und in der Familie bleibe, dass ich nicht zu klerikal werde.“ Die Gefahr scheint nicht gegeben. Guggenberger hat Leute aus verschiedensten Berufen als Bergkameraden, probt und singt mit dem Chor Ars Musica Althofen, spielt mehrere Instrumente, pflegt familiäre Kontakte. Schwester Ingeborg ist jetzt Pächterin des Hochweißsteinhauses am karnischen Höhenweg, unterstützt von Sohn Marian.

Guggenberger ist begeisterter Bergsteiger Foto © KK/Privat

Ein naturwissenschaftliches Studium, Mathematik oder Physik, das wäre die Option gewesen, wäre Guggenberger nicht Priester geworden. „Der Aufbau der Schöpfung, dieses Geheimnis, da bin ich popularwissenschaftlich voll dabei, lese alle Literatur dazu“, zeigt Guggenberger Begeisterung.

Italienischer Lebensstil

Die ist ebenso zu hören, wenn er von Rom spricht. Elf Jahre hat er dort gelebt. Studium, Priesterweihe, Doktorat. In Tanzenberg hat Andreas Kajžnik, „der ein attraktives Priesterbild gelebt, der die Jugendkultur der 1968er-Jahre und unsere langen Haare und Glockenhosen toleriert hat“, die Talente Guggenbergers gefördert, hat dem begabten Schüler das Angebot gemacht, nach Rom zu gehen. Die Kunst in der Weltstadt war für den „ausgesprochenen Fan der Renaissance das ganz Große“. Die Liebe zum italienischen Lebensstil Guggenbergers ist innerkirchlich bekannt. Ja, man habe das italienische Leben genossen, das Ausgehen, gutes Essen, das Flair der Stadt: „Aber alles im Rahmen des Priesterseminars“, schränkt er gleich ein.

Ob’s noch höher hinaufgeht, ob es vorstellbar wäre, Bischof zu werden? „Darüber denke ich nicht nach. Das ist für mich nicht relevant“, sagt Guggenberger mit Lesachtaler Klarheit.

Zur Person Engelbert Guggenberger (65) wuchs mit zwei Geschwistern im Lesachtal auf. Matura am Gymnasium Tanzenberg, Theologiestudium, Priesterweihe und Doktorat in Rom, wo er elf Jahre lang lebte. Seelsorger in Bad Kleinkirchheim, Regens und Direktor des Bischöflichen Seminars Tanzenberg, 2008 wurde er Generalvikar.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.