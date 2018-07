Winklern Argentinier stürzte mit Motorrad auf Glocknerstraße

Facebook

Auf der Großglocknerstraße kam es zu einem Unfall © Grohag/KK, Symbolbild

Montagnachmittag fuhr ein 63-jähriger Motorradlenker aus Argentinien mit seinem Motorrad auf der Großglocknerstraße (B107) Richtung Winklern. Im Zuge dieser Fahrt setzte er nach einer Linkskurve zum Überholen eines vor ihm fahrenden Pkw an. Dabei geriet er zu weit nach links auf das Bankett und auf die talseitige Böschung. Der Mann stürzte und kam in der angrenzenden Wiese zum Liegen. Beim Eintreffen der Rettungskräfte war der Argentinier nicht ansprechbar. Das Motorrad lag unweit des 63-Jährigen in der Wiese.