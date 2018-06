Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Anja Lax aus Rennweg ist Österreichs bester Fleischerlehrling © KLZ/Traussnig

Die Kärntnerin Anja Lax ist Österreichs bester Fleischerlehrling. Am 25. und 26. Juni fand in Linz der Bundeslehrlingswettbewerb der Fleischer statt. Das Team Kärnten, bestehend aus Anja Lax, Johannes Rohrer und Gerald Unterköfler, traf unter der professionellen Betreuung von Fleischermeister Valentin Theuermann auf die besten Lehrlinge aus ganz Österreich.



Vor dem Bundeslehrlingswettbewerb wurde ein intensives Vorbereitungstraining durch finanzielle Unterstützung der Landesinnung im Fleischkompetenzzentrum organisiert. Trainer Theuermann konnte in den modernen Räumlichkeiten optimale Bedingungen für die Wettbewerbssimulation vorfinden. "Jahre haben wir um eine Fachwerkstätte gekämpft - jetzt ernten wird die Früchte unserer Arbeit. Nach Meisterprüfungskursen, Mitarbeiterschulungen und Verkaufsseminaren haben wir nunmehr unser Fleischkompetenzzentrum als Trainingsstätte für den Nachwuchs nutzen können. Hier findet die Branche perfekte Bedingungen für jede Art von Aus- und Weiterbildung, Kursmaßnahme oder Training vor", freut sich Landesinnungsmeister Raimund Plautz.



Beim Bundeslehrlingswettbewerb wurde von den Lehrlingen einiges abverlangt: Eine Rinderkeule ausbeinen, Herstellen von Sülzen und einer verkaufsfertigen Wurstplatte, Herrichten und Präsentieren von Barbecuespezialitäten, Hauptgerichten und Convenienceprodukten - als breite und moderne Palette des Berufsbildes.

Mehr zum Thema Kärntnerin des Tages Anja Lax ist ein wahrlich eingefleischter Lehrling