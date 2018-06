Arbeitsunfall in einem holzverarbeitenden Betrieb in Greifenburg: Ein Tischler rutschte mit einer Einhandfräse von einem Holzstück ab und verletzte sich schwer.

Sujetfoto © KLZ/Kanizaj

Ein 41-jähriger Tischler war am Donnerstag um 14.40 Uhr in einem holzverarbeitenden Betrieb in Greifenburg im Bezirk Spittal an der Drau mit Fräsarbeiten beschäftigt. Dabei rutschte er mit der Einhandfräse vom Holzstück ab und kam mit dem rechten Daumen in die Fräse.