Der Gleitschirmpilot (Symbolfoto) landete in einer Fichte © Camilla Kleinsasser

Am Mittwoch gegen 12.30 Uhr startete ein 44-jähriger Holländer mit seinem Paragleiter vom Übungsplatz in Kerschbaum (Gemeinde Greifenburg) in einer Seehöhe von 1050 Metern zu einem Schulungsflug ins Tal. Rund 100 Metern nach dem Start stürzte der Mann laut Auskunft der Polizei infolge eines Flugfehlers mit dem Gleitschirm ab und blieb mit seinem Fluggerät in einer rund 20 Meter hohen Fichte unverletzt hängen. Männer der Bergrettung Oberes Drautal bargen den Mann aus seiner misslichen Lage.