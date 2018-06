Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bergsteigen, Filmen und Fotografieren - das sind die Hobbys des gebürtigen Mölltalers Peter Maier © Maier

Damit hat Peter Maier nicht gerechnet: Binnen weniger Stunden wurde sein Video von einem Wolkenbruch über dem Millstätter See zum Hit im Internet. Am Sonntag hatte der gebürtige Mölltaler dieses auf seiner Facebook-Seite veröffentlicht; am Dienstag zählte es bereits eine Million Aufrufe, wurde knapp 20.000 Mal geteilt. „Diesem Naturschauspiel zuzusehen, war einfach atemberaubend“, sagt Maier.

Er hatte seine Kamera am Sonntag auf der Terrasse des Alpengasthofs Bergfried oberhalb von Döbriach aufgestellt. Maier: „Man kann nicht planen, dass man dann solche Bilder einfängt. Es war ein Glückstreffer.“