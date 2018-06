Jetzt weiterlesen mit Kleine Zeitung Plus

Kiyoshi Koinuma, Japans Botschafter in Wien, besuchte Liesing und lud Lesachtaler nach Japan ein.

Der japanische Botschafter Kiyoshi Koinuma hat bei seinem Besuch in Liesing ein Lesachtaler Brot „eingeschossen“ © Guggenberger

Vor zehn Jahren wurde in Tokio ein Brotbackhaus, wie es in Liesing steht, errichtet und im Beisein einer Lesachtaler Delegation eröffnet. Seither besteht eine freundschaftliche und kulturelle Beziehung zu dem Land „der aufgehenden Sonne“. Diese Freundschaft nahm der japanische Botschafter in Wien Kiyoshi Koinuma zum Anlass, das Lesachtal zu besuchen.

