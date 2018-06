Jetzt weiterlesen mit Kleine Zeitung Plus

Am Donnerstag gegen 17 Uhr fuhr ein 87-jähriger Mann aus dem Bezirk Feldkirchen mit seinem Auto von Radenthein kommend Richtung Patergassen. In Bad Kleinkirchheim im Bezirk Spittal/Drau überholte der Mann auf Höhe der Kreuzung mit dem Koschatweg einen 14-jährigen Radfahrer. Dieser hat genau in diesem Moment sein Fahrrad nach links gelenkt. Es kam zu einem Zusammenstoß.