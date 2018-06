Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Tödlicher Flugunfall im Bereich der Embergeralm im Drautal. Ein 61-jähriger Steirer stürzte Freitagnachmittag in einer Seehöhe von 2500 Metern im felsigen Gelände ab und zog sich dabei tödliche Verletzungen zu.

Mittels Wärmebildkamera wurde der Abgestürzte geortet © Jürgen Fuchs

Betroffenheit und Trauer herrschen im Gleitschirmzentrum auf der Embergeralm im Gemeindegebiet von Berg im Drautal. Am Freitag startete ein 61-jähriger Mann aus Bruck an der Mur (Steiermark) mit seinem Gleitschirm zu einem Rundflug. Als er nicht, wie vereinbart, gegen 18 Uhr auf dem Landeplatz in Greifenburg eintraf, erstatte ein 62-jähriger Kollege des Hobbysportlers Abgängigkeitsanzeige.

