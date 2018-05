Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Hilft auch am Hof ihrer Eltern in Rennweg mit: Anja Lax, frisch gebackene Landessiegerin der Fleischerlehrlinge © Markus Traussnig

Bisher schafften es beim Landeslehrlingswettbewerb der Fleischer nur Männer aufs Siegerpodest. Doch heuer drehte Anja Lax den Spieß um und führt nun als erste Frau die Spitze der besten Fleischerlehrlinge an. Ihre Ausbildung macht die 19-Jährige aus Rennweg im dritten Lehrjahr beim SPAR-Produktionsbetrieb Tann in Föderlach bei Wernberg, in wenigen Monaten steht die Lehrabschlussprüfung ins Haus.

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.