Spittal an der Drau verwandelte sich in eine Höllenlandschaft, als Bürgermeister Gerhard Köfer gemeinsam mit der Stadtgemeinde Spittal und der heimischen Perchtengruppe „Lords of Fire“ den größten Krampuslauf Österreichs eröffnete. 1176 Krampusse und Perchten aus ganz Österreich und Slowenien sorgten für ein schauriges Spektakel, das Tausende von Besuchern in die Innenstadt lockte.