Am Dienstag ereignete sich gegen 12.35 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Drautalstraße im Gemeindegebiet von Anras. Ein 73-jähriger Mann lenkte seinen Pkw von Lienz kommend in Richtung Sillian und reihte sich im Kreuzungsbereich zur Ortszufahrt Köden auf dem dortigen Linksabbiegestreifen ein, um abzubiegen. Zeitgleich fuhr eine 59-jährige Frau mit ihrem Pkw in entgegengesetzter Richtung. Auf dem Beifahrersitz befand sich ein 69-jähriger Mann. Beim Abbiegevorgang kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge.

Die 59-jährige Fahrerin erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Sie wurde nach der Erstversorgung durch Rettungskräfte ins Krankenhaus Lienz gebracht. Der 73-jährige Lenker sowie der Beifahrer der 59-Jährigen blieben unverletzt.